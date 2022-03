Pakt tekene foar bou mei natuerlike materialen: "In triuw yn 'e rêch"

Dêrby moat tocht wurde oan himp en tuorrebouten, mar ek oan hout en oare materialen dy't streekrjocht út de natuer komme. It foardiel fan dizze saneamde biobased materialen is dat it gebrûk derfan folle miljeufreonliker is as stien of beton en dat se CO2 opnimme yn plak fan útstjitte.

Om de yntinsje krêft by te setten hawwe belutsen partijen woansdei yn de Kânselarij yn Ljouwert it pakt 'biobased isolatiemateriaal' tekene. Ien fan de lûkers is de gemeente Ljouwert.

Ljouwert wol biobased

Neffens wethâlder Hein de Haan wol de gemeente der echt mei oan de gong om mei biologyske materialen te bouwen. Bygelyks yn de nije wiken Middelsee en de huzen dy't boud wurde yn it gebiet dêr't no noch it Cambuurstadion stiet.