Basketballers fan Aris Ljouwert ferlieze yn Luik

Yn de Elite Silver spylje de seis ûnderste Nederlânske teams út de Nederlânske kompetysje en de ûnderste fiif út de Belgyske kompetysje. Der wurdt spile om in plak yn de play-offs.

Sleau

It wie foar Aris yn de begjinfaze efkes wenne. Yn it earste kwart bleau Luik hieltyd oan de goede kant fan de skoare sitten. Letter yn de wedstriid krige Aris mear gryp, de grutte efterstân waard wer ynhelle. Yn de twadde helte slagge it de Ljouwerters net echt om troch te drukken.

It lêste ein fan de wedstriid wie sleau en doe't de eintiid tichterby kaam, die bliken dat it in mission impossible wie. Der hie mear ynsitten, joech Aris oan nei ôfrin. Snein spilet Aris wer, dan thús tsjin Apollo.