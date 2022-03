Gerard Speerstra bûnscoach fan de Roemeenske turnploech

Nei it EK sil praat wurde oer in eventuele ferlinging. Takom wike traint de Roemeenske seleksje yn Nederlân. It is dêrnei de bedoeling dat Speerstra nei Roemenië op en del reizgje sil.

Speerstra hat Epke Zonderland jierren begelaat yn it ferline en wie ek by him op de Olympyske Spelen fan 2008. Letter hat Speerstra ûnder oare turncoach yn België west.