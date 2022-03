Grutte sykaksje nei miste frou (85) yn de omkriten fan Boelensloane

Ek in droneteam en in plysjehelikopter binne ynset om de frou te sykjen. Dat waard ek yn omlizzende doarpen as De Houtigehage en Surhústerfean dien.

De frou is sûnt 13.00 oere wei. De frou soe in blauwe broek en in reade trui oan hawwe, op sandalen omrinne en in teddybear by har drage. Mooglik is de frou fan Boelensloane yn 'e rjochting fan Surhústerfean rûn.