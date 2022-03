'De Vaandeldrager' van Rembrandt voor het eerst in het Fries Museum te zien

Het is de bedoeling dat de twaalf musea elk ook minstens één dag gratis toegang aanbieden, zodat iedereen de gelegenheid kan krijgen om het schilderij te zien. In het Fries Museum zal dit de openingsdag zijn. Dan is er ook een speciaal activiteitenprogramma.

Volgens het Rijksmuseum zal De Vaandeldrager (geschilderd in 1636) in ieder museum 'in een eigen context' gepresenteerd worden.

Eerder pleitten al het CDA en de PvdA voor het tentoonstellen van het werk van Rembrandt in het Fries Museum, mede omdat Rembrandt zijn vrouw Saskia van Uylenburgh uit Fryslân kwam.

Doek van 150 miljoen

Voor de aankoop van het schilderij heeft het Rijk 150 miljoen euro uitgetrokken. Het was eigendom van de rijke familie Rothschild. Het Rijksmuseum en de Vereniging Rembrandt hebben ruim 25 miljoen meebetaald.