'De Vaandeldrager' fan Rembrandt foar it earst yn it Fries Museum te sjen

It is de bedoeling dat de tolve musea elts ek op syn minst ien dei fergees tagong oanbiede, sa't eltsenien de gelegenheid krije kin om it skilderij te sjen. Neffens it Rijksmuseum sil De Vaandeldrager (skildere yn 1636) yn elts museum 'in een eigen context' presintearre wurde.

Earder pleiten al it CDA en de PvdA foar it tentoanstellen fan it wurk fan Rembrandt yn it Fries Museum, mei om't Rembrandt syn frou Saskia van Uylenburgh út Fryslân wei kaam.

Doek fan 150 miljoen

Foar de oankeap fan it skilderij hat it Ryk 150 miljoen euro útlutsen. It wie eigendom fan de rike famylje Rothschild. It Ryksmuseum en de Vereniging Rembrandt hawwe goed 25 miljoen meibetelle.