Fryslân riedt him yn ûnwissens ta op flechtlingen út Oekraïne 

"It is hiel swier foar ús", seit Issam. Hy en Anastasia binne mei de auto nei Nederlân kaam. Fia Facebook kamen sy op it nûmer en de namme fan Jitty. Sy woe de twa opnimme. Libje yn in oarloch is dreech. "It is krekt of sitst yn in film. Eltse dei binne je benaud dat der in bom op je hûs falle kin. Je kinne net sliepe en dat is swier."

Nei in lange tocht binne Issam en Anastasia feilich yn Nederlân. "Dêr hoegde ik net lang oer nei te tinken", seit Jitty van der Werf. "Je sjogge de bylden op it nijs en dan wolle je wat dwaan. De iene jout klean en de oare hat in romte oer. Wy hawwe ferskate húskes en dus kinne sy foarearst hjir bliuwe."