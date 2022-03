Frysk platfoarm ropt oerheden op minder definsyf nei earmoed te sjen

It kabinet moat fuortendaalks alle btw en heffings op gas en autobrânstoffen skrasse, fynt Beimin. Dat is in flugge en adekwate oplossing om foar te kommen dat minsken mei in leech ynkommen yn akute problemen komme.

"It kabinet soe it sa dwaan kinne. Op gas en elektrisiteit sitte sa'n 55 persint oan heffings op", seit Beimin. "No hawwe wy aanst miljoenen minsken dy't yn finansjele problemen sitte. Ik hear lûden dat minsken echt net mear útkomme. Wy wolle dêr by de polityk omtinken foar freegje."