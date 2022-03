Alpita de Jong wint Joast Halbertsmapriis mei biografy oer Halbertsma

It kolleezje fan Deputearre Steaten hat dat tiisdei besletten, op advys fan in ûnôfhinklike sjuery. De Jong krijt de dr. Joast Halbertsmapriis fan 2021 foar har wurk: Joost Halbertsma 1789 -1869; In biografy.

It wurk fan Alpita de Jong is de earste echte biografy fan Halbertsma, dy't ien fan de wichtichste Friezen út de Fryske skiednis neamd wurde mei, wie it oardiel fan de sjuery. "De Jong zet de naamgever van onze prijs op een veelkleurige en diepgravende manier neer."

Joast Halbertsmapriis

De dr. Joast Halbertsmapriis is in provinsjale priis foar skiednis, taal, literatuerwittenskip en sosjale wittenskip, en wurdt ien kear yn de fjouwer jier útrikt. De winner fan de priis krijt in bedrach fan 10.000 euro, de priis kin útrikt wurde foar in wurk, mar ek foar in oeuvre.

Op 31 maart is de offisjele útrikking fan de priis oan De Jong, yn de Sint Pitertsjerke fan Grou. Dat is it berteplak fan Joast Halbertsma.