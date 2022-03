Schokker falt út yn swierste hurdrinwedstriid fan 'e wrâld: "Wol it opnij besykje"

It dielnimmersfjild bestiet alle jierren út maksimaal 40 rinners. In gewoane ynskriuwproseduere is der net. Minsken moatte in motivaasjebrief stjoere en kinne op basis dêrfan selektearre wurde. En nettsjinsteande dy strange seleksje helje de measte dielnimmers de finish net, lykas Schokker.

"Ik wie in pear jier lyn al op it idee kaam", fertelt Schokker. "Mar it is hiel dreech om der binnen te kommen. Dus doe slagge it net. No stie ik wol op de startlist, mar wie ik totaal net goed traind." Dochs die sy mei, want sa'n kâns woe se net lizze litte. "En hooplik is it no makliker om wer ris mei te dwaan."