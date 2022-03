It sykseizoen set útein: earste ljipaai fan Nederlân fûn yn Oerisel

It earste aai fan it lân waard oantroffen troch Tonny Rupert, in 81-jierrige ynwenner fan Hengevelde (yn de omkriten fan Haaksbergen en Enschede). Yn it nêst leien twa aaien. "De eieren zijn kakelvers, het voorjaar is begonnen", sa skriuwt in meiwurker fan SBNL Natuurfonds op sosjale media.

De finer hat in oarkonde krigen as bewiis fan de fynst. Ferline jier waard it earste aai op 5 maart yn Utrecht fûn, it jier dêrfoar op 2 maart yn Gelderlân.