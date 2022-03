Ljouwert krijt der 800 nije sosjale hierwenten by

Yn de gemeente Ljouwert is lykas yn oare gemeenten grutte fraach nei hierwenten. It bouwen en beskikber stellen fan ekstra sosjale hierwenten moat de druk op de sosjale hiermerk yn de gemeente ferlichtsje.

Hem, Middelsee en Nij Oud Oost

Der binne konkrete nijbouplannen op koarte termyn yn De Him, Middelsee en Nij Oud Oost. Oer oare konkrete lokaasjes moat de kommende jierren mear dúdlik wurde. Wethâlder Hein de Haan seit dat Ljouwert mei dizze plannen ynset op eat dêr't op it stuit grut ferlet fan is: betelbere sosjale hierwenten dy't yn oanmerking komme kinne foar hiertaslach.