Nij 'geheim' greidefûgelgebiet by Ljouwert klearmakke

Minsken fan de bûtentsjinst fan de gemeente Ljouwert wurkje mei de Fûgelwacht Ljouwert om it relatyf nije gebiet klear te krijen foar in hooplik tanimmend tal greidefûgels.

It wie in stik ûnlân mei benammen briedende skiere guozzen, mar Jan Wester wit noch hoe't it ea fol siet mei greidefûgels. Twa jier lyn seach de meiwurker fan de Ljouwerter bûtentsjinst in kâns om it gebiet op te knappen mei help fan ferskate ynstânsjes en frijwilligers fan de Fûgelwacht Ljouwert en omkriten.

Alde greide

No is greidefûgelgebiet De Waard in feit, mar fljocht it wol wat ûnder de radar. Mei omdat it op in eilân leit. Wester: "De Waard is in stikje greide fan 22 bunder tusken it kanaal en Zuiderburen. It is in stikje lân dat yn prinsipe net beboud wurdt en dêr't noch de âlde greide sit."