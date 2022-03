Boer Miedema krijt earste CO2-kompensaasje fia Valuta voor Veen

Wethâlder Jaap van Veen fan de gemeente oerlange tiisdeitemoarn in taart mei dêrop in CO2-sertifikaat oan Miedema. "Als gemeente compenseren we de CO2-uitstoot van ons energieverbruik. Ik ben blij dat dit geld nu lokaal terechtkomt", seit Van Veen.

Ferlerne ynkomsten fergoedzje

Hy sjocht it behâld fan feangreidegebieten as in wichtige útdaging. "In het veenweidegebied staan we voor een grote opgave om de bodemdaling en CO2-uitstoot terug te brengen."

It projekt fergoedet de ynkomsten dy't boeren misrinne troch stikken lân langer wiet te hâlden. "Door deel te nemen aan Valuta voor Veen ontstaat een nieuwe bron van inkomsten voor boeren in dit gebied. Daarmee zetten we de eerste stappen om het veenweideprogramma in praktijk te brengen."