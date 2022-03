Nije bewenners yn Burgum fine twa hângranaten ûnder hûs

Meiwurkers fan de EOD koenen nei in skoftke fêststelle dat de twa hângranaten leech wienen en net op skerp stienen. De twa hângranaten binne dêrnei ôffierd.

In wurdfierder fan de plysje lit witte dat de situaasje nea gefaarlik west hat. Hoelang't de granaten der lein ha, is net te sizzen. Yn alle gefallen al 'in skoftke'.