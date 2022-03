Operaasje Fryske Flagge: reiswille brocht Rianna Hijlkema nei Meksiko

Rianna en har man reizgen fierder troch de wrâld en kamen telâne yn Meksiko, dêr't se einleas genietsje kinne fan it waar en de hearlike strannen. It lesjaan foar de ynternasjonale skoalle docht Rianna op it stuit online.

"Der binne gewoan safolle moaie plakken yn de wrâld om te ûntdekken en te sjen", seit Rianna. "Ik fyn it yn alle lannen moai om mei de lokale minsken yn kontakt te wêzen."

'Ik fûn it sa nijsgjirrich'

It wie eins nea har plan west om salang út Fryslân fuort te bliuwen: Rianna soe it earst mar by 3 moanne hâlde. It plan wie om dêrnei wer oan it wurk te gean yn it Nederlânske ûnderwiis. "Mar ik hie it sa nei myn sin, der gie sa'n wrâld foar my iepen yn Parys. De nije minsken, taal en kultuer: ik fûn it hiel nijsgjirrich", seit Rianna. "Uteinlik ha ik der in jier sitten."

Har mem stjoerde har sa út en troch in fakatuere troch foar in baan yn Nederlân, mar Rianna hie oare plannen en gie lesjaan op de ynternasjonale skoalle. "Sadwaande kaam ik yn Sina, al gau nei myn tiid yn Parys. It reizgjen is net mear opholden."