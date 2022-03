Súdwest-Fryslân: Hoe wolle de partijen it wenningprobleem oplosse?

De hypoteekrinte-ôflûk, lege rintes en de groeiende fermogenskleau: dat binne nasjonale, Europeeske en sels wrâldwide ûntwikkelingen dy 't bydrage oan de wenningkrisis dy't op it stuit sa hurd field wurdt. It betsjut lykwols net dat gemeenten gjin rol spylje kinne.

Yn gemeente Súdwest-Fryslân lykje in soad partijen, sjoen nei de programma's, allegearre itselde te wollen: der moatte mear betelbere wenten komme en dat moat ek gau barre. Hoefier se hjirfoar gean wolle om dit te ferwêzentlikjen, ferskilt lykwols bot.

It wenningtekoart oplosse, mar hoe?

VVD seit bygelyks dat it ynsette wol op de rol en ynfloed dy't de gemeente hat op it mêd fan wenjen. Hoe 't se dat dwaan sille, is lykwols net dúdlik. De partij seit benammen minder regels te wollen om minsken safolle mooglik frij te litten foar it bouwen en oanpassen fan in wenning.

De partij is bygelyks wol tsjin it beheinen fan de bou fan fakânsjewenten. De partij is der ek tsjin dat de gemeente sels wenten bout foar minsken mei lege ynkommens, wylst de measte partijen (ChristenUnie, D66, GemeenteBelangen, GrienLinks, FNP, PvdA en Volkspartij in Nederlands Belang) hjir wol foar binne.

Mear 'rezjy'

Partijen as PvdA en FNP fine dat de gemeente mear 'rezjy' of 'stjoering' krije moat oer it wenningprobleem yn de gemeente. Sa sprekt de PvdA him út foar in selswenplicht. Dat betsjut dat minsken dy 't in hûs keapje, der sels ek wenje moatte. FNP fynt dat der mear romte komme moat foar alternative wenfoarmen, lykas Tiny Houses. CDA, D66, GemeenteBelangen, NieuwSociaal en PvdA ûnderstreekje hjirfan ek it belang.

D66 wol ek dat gemeenten fasilitearje yn in startersliening. Hjirtroch kinne starters makliker de wenningmerk op gean. Sa wurde der troch ferskate partijen ferskate oplossings oandroegen foar it wenningtekoart.

Opmerklik is wol dat benammen de partijen dy't mear rjochts oriïntearre binne, konstatearje dat der in wenningprobleem is, mar dat se net mei yngripende oplossingen komme. De sosjale partijen wolle dat de gemeente mear romte kriget om op aktive wize mei it wenningprobleem om te gean.