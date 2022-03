Oaljehannel hat te lijen fan oarloch yn Oekraïne: "Dit hat noch nea sa west"

"Sa't it no giet, hawwe wy it noch nea meimakke", jout Veenema oan. Hy is direkteur fan Veenema Olie en eigener fan meardere tankstasjons.

De pomphâlders moatte har prizen bot ferheegje. "Dizze ekstreme tanimmingen yn de priis en de ûnwissens boppe de merk, dat hat noch nea west."

Lytse marzjes

It betsjut ek dat op koarte termyn de marzje ûnder druk komt te stean. Veenema leit út hoe't dat krekt sit: "De gruthannel dy't oan de tankstasjons leveret, keapet yn op basis fan in ynternasjonale yndeks. Dêr spylje allerhanne faktoaren yn mei, lykas de koers fan de dollar."

Sa ek de ûnwissens troch de oarloch yn Oekraïne. "De yndeks giet no sa bot omheech, dat de advysprizen by de tankstasjons it net fuortendaalks folgje. Dus de ynkeappriis giet rap omheech en de pomppriis bliuwt stean. Dat betsjut lytsere marzjes."