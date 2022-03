Harm Visser belibbet jier fan de trochbraak yn de maraton: "Topseizoen"

Dêrmei kaam der ek in ein oan it debútseizoen fan Harm Visser by de manlju. Hoe sjocht hy dêrop werom? "In hiel suksesfol en moai seizoen. Ik helle in soad poadiumplakken mei as hichtepunt myn earste oerwinning yn Tilburg. It hat echt in topseizoen west."

Visser is in echte sprinter en wûn de sechde wedstriid fan de Marathon Cup. Dêrnjonken einige er as twadde yn it einklassemint én wûn er it jongereinklassemint.