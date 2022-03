sc Hearrenfean ûnderút tsjin Excelsior en leit út bekertoernoai

Ofrûne freed spilen beide ploegen ek al tsjin inoar: doe slagge it de froulju fan sc Hearrenfean mei 3-0 te winnen. In garânsje op sukses wie dat lykwols al net, want Excelsior hie mear balbesit en der kamen ek in pear goals út flaters fan de tsjinpartij wei.

De earste echte kâns op Sportpark Skoatterwâld wie foar Excelsior: troch in flater krige de tsjinpartij de bal en der waard in skot op doel makke. Dionne van der Wal wist de bal lylwols út it doel te hâlden. Fiif minuten letter slagge dat net en makke Nikki Ridder fan Excelsior de 0-1 út in frije traap wei. Dy waard tawiisd fanwege in triuw yn de rêch.

Druk opfiere

It makke dat de Feanster froulju de druk opfierden en sochten nei in lykmakker. Mar ta in echte kâns kaam it net. Van der Wal moast yntusken hurd yngripe om in doelpunt foar te kommen.

Om de fjirtichste minút hinne makke Dana Foederer lang om let wol in goal te meitsjen. Nei in frije traap fan nayomi Buikema heakke sy de bal krekt by keepster Geenen del tusken de doelpeallen en stie it 1-1.

Lykspul by it skoft

Mei lykspul giene de frouljusteams it skoft yn, mar oan it begjin fan de twadde helte slagge it Excelsior ek wer om út in frije traap wei in goal te meitsjen. Naomi Pique wist de bal oer Van der Wal hinne te kroljen.