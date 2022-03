Kultuer yn Ljouwert yn aksje foar frede: keunst as wapen tsjin Poetin

"In soarte fan iepen poadium. It evenemint is meartalich. It stiet eltsenien frij om de taal fan it hert te brûken." Wiersma hopet dat der nei snein in beweging op gong komt foar de frede en tsjin de oarloch. "Ferhalen fertelle, leed diele en treast jaan, dêr giet it om."

Keunst as wapen tsjin Poetin

Ut Fryslân wei is der kontakt mei skriuwers en útjouwers yn Oekraïne. Dy fertelle hoe't it no is en wat sy meimeitsje. "Ien útjouwster fertelde ús dat ien fan de sterkste wapens tsjin Poetin keunst is. By keunst giet it om skeppe, kreatyf wêze en ferbining sykje. En krekt dêr is Poetin deabenaud foar."