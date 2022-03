Fries yn Lviv rekke troch flechtlingen: "Mem en bern mei it fertriet yn ‘e eagen"

Nammensma wurket foar in lânboubedriuw en wennet dêrom yn Lviv, yn Oekraïne. Dy stêd is him oan it tarieden op de oarloch, sjocht hy. By de checkpoints steane hieltyd mear swierbewapene militêren. "It wurdt no echt as in fêsting ynrjochte, mei fjochtgroppen. It jout in hiel frjemd gefoel fan feiligens."

Memmen mei bern

It hertferskuorrendste byld is lykwols it byld fan de flechtlingestream dy't no echt op gong komt yn Lviv. "Dat falt echt op. Yn de auto sjogge je it wol. It binne faak memmen mei bern, sûnder heit der by. Sy binne ek net wend om sa'n reis te meitsjen. Sy hawwe miskien in pear tassen fol guod yn de auto, net wittende wêr't sy hinne geane."