Liander set 'flechtstripe' yn as oplossing foar belêsting op it enerzjynet

It idee fan de flechtstripe wurket itselfde as de flechtstripe njonken de grutte dyk. Der lizze meardere kabels fan Liander yn de grûn. Ien fan dy kabels is de flechtstripe. Dy wurdt allinnich brûkt by steuringen en oare kalamiteiten.

Needkabels brûke

Lyk as op de grutte dyk wurket de flechtstripe as in needoplossing om it ferkear trochride te litten. Dy waard earder net gau troch Liander brûkt, mar no is de situaasje oars.

"We zien gewoon dat het terugleveren van stroom enorm is toegenomen in de afgelopen jaren", seit Geert Wijnen fan Liander. "Er worden steeds meer zonnepanelen en windmolens geplaatst en gebruikt. Die stroom moet teruggeleverd worden, maar dat kan niet meer. Het net is overbelast. We hopen nu met de vluchtstrook toch een goede stap te kunnen zetten. Maar het is een noodoplossing."