UNIS Flyers spilet kommend wykein net yn Thialf troch ôfskied Wüst en Kramer

De lokaasjewikseling foar de iishockey-kwartfinale moast barre om't de KNSB as grutste hierder fan Thialf it rjocht hat om it iisstadion te brûken foar it ôfskied fan Sven Kramer en Ireen Wüst.

'Streep door de rekening'

Foar UNIS Flyers komt it net goed út dat se it stadion net brûke kinne, om't de playoffs foar it kampioenskip fan de BeNe-League krekt dit wykein úteinsette.

Earder waard sprutsen oer de mooglikheid om de wedstriid op tongersdei 10 maart te hâlden yn Thialf, mar tsjinstanner Snackpoint Eaters Limburg liet witte dat it foar dan gjin team regelje kin fanwegen wurk- en stúdzjeferplichtingen fan de spilers en begelieding.

"In dit coronaseizoen, waar niets normaal verloopt, is dit weer een streep door de rekening voor ons als club, supporters en sponsoren", skriuwt UNIS Flyers op harren webside. Om't der minder kapasiteit is yn de 11stêdehal, is der gjin kaartferkeap mooglik. Sponsoaren en seizoenkaarthâlders binne wol wolkom.