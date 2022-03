Herberch Oer 't Hout yn Grou is klear foar needopfang 170 Oekraynske flechtlingen

Elts fan de 25 Veiligheidsregio's yn Nederlân is troch it Ryk frege om 2.000 flechtlingen op te fangen. Veiligheidsregio Fryslân is drok mei de ynventarisaasje en sil dizze wike de earste 1.000 plakken bekend meitsje en dêrnei op syk nei de folgjende 1.000 plakken.

Herberch is der fuort klear foar

Herberch Oer 't Hout is de earste lokaasje dy't fuortendaalks klear is. "Dat kan zowel vanuit ons als gemeente als van de mensen van Oer 't Hout", seit Buma, dy't ek foarsitter fan Veiligheidsregio Fryslân is. "Het is nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen komen. Dat kan elk moment zijn, maar ik kan het niet aangeven."

Dêrfoar is de gemeente ek ôfhinklik fan wêr't de oerheid minsken hinne hawwe wol. "Op dit moment worden nog veel vluchtelingen in buurlanden als Polen opgevangen, maar dat zal op een gegeven moment vastlopen. Het is de vraag of mensen van overheidsweg worden getransporteerd of individueel reizen. Dat is nog niet bekend. Wij staan in ieder geval klaar om de eersten op te vangen."