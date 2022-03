Kolleezje wol Voedselbank De Gordyk ûnderbringe yn Griene Krús-gebou

De Voedselbank siket al langer om in nije lokaasje om't it hjoeddeiske plak te lyts is en net mear oan de feiligenseasken foldocht. It kolleezje hat de mooglikheden no foarlein oan de gemeenteried.

Opsterlân is eigener fan de grûn dêr't it Griene Krús-gebou op stiet en hat ek it pân sels oankocht. Dat moat noch wol ferboud wurde, dêrom is de Voedselbank al drok om jild byinoar te krijen fia subsydzjes en fûnsen.