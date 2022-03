Easterwâlde krijt 'Anderhalvelijnszorg': lytse sjirurgyske yngrepen mooglik

Yn it Gezondheidscentrum yn Easterwâlde giet it om in gearwurkingsferbân tusken húsdokters yn Súdeast-Fryslân, spesjalisten fan sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten en soarchfersekerder Zilveren Kruis. It moat de soarch foar pasjinten yn de regio tagonkliker meitsje.



"We voorkomen hiermee dat mensen die zogenoemde laagcomplexe zorg nodig hebben, onnodig naar het ziekenhuis worden doorverwezen", seit projektlieder Daphne van Kalken. "Anderhalvelijnszorg is veel goedkoper en we verlagen hiermee de druk op de ziekenhuizen."

Trije spesjalismen

Der wurdt úteinset mei trije spesjalismen: gynekologyske soarch, lykas it ynbringen fan in spiraal, lytse sjirurgyske yngrepen mei ferdôving en dermatology.



It inisjatyf waard earder opset by Sûnenz yn Drachten, dêr't op it stuit 12 spesjalismen oanbean wurde.