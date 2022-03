Abe Lenstra komt yn museum Belvédère thús op It Hearrenfean

It is in grut skilderij fan hast in meter by in meter. Abe is te sjen wylst syn folsleine fokus, hoe kin it ek oars, leit by de bal. Wat opfalt is dat Abe gjin pompeblêden op it shirt om syn liif hat. "Hij heeft het shirt aan van sportclub Enschede, want het is in 1956 geschilderd. Toen speelde hij voor die club", fertelt assistint-konservator Susan van den Berg.

It keunstwurk komt út de priveekolleksje fan âld-foarsitter Jan Smit fan fuotbalklup Heracles Almelo. It ferdwûn nei't hy it yn 2009 útliende. It skilderij dûkte wer op nei't der in soad media-oandacht foar wie. Dit nei oanlieding fan it ferskinen fan in biografy oer de yn 1994 ferstoarne Oosting skreaun troch Jolande Withuis. Presintator Johan Derksen hat bygelyks ferskate kearen oproppen dien foar it keunstwurk yn syn telefyzjeprogramma Veronica Inside.