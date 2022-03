Directeur Marc Winters vertrekt bij Thialf

Volgens Winters breekt er voor ijsstadion Thialf een nieuwe fase aan en is dat "het juiste moment om elders nieuwe uitdagingen aan te gaan."

'Basis steeds meer op orde'

Hij laat weten dat het de afgelopen jaren gelukt is om, ondanks de tegenslagen, Thialf in Heerenveen opnieuw in te richten. Dat werd onder meer mogelijk gemaakt door een succesvolle lobby bij het Rijk, laat Winters weten. "Daarmee komt de basis steeds meer op orde en start een nieuwe fase voor Thialf."

Winters zegt trots te zijn op het team en op de partners die de plannen voor het vernieuwde ijsstadion bleven steunen. "En trots op het gegeven dat ik meer dan vijf jaar een bijdrage heb mogen leveren aan het icoon Thialf. Het zal even duren voordat Thialf weer 'onder mijn huid vandaan is'."