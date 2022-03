Direkteur Marc Winters hâldt op by Thialf

Neffens Winters brekt der foar iisstadion Thialf in nije faze oan en is dat "het juiste moment om elders nieuwe uitdagingen aan te gaan."

'Basis steeds meer op orde'

Hy lit witte dat it de ôfrûne jierren slagge is om, nettsjinsteande de tsjinslaggen, Thialf op It Hearrenfean opnij yn te rjochtsjen. Dat waard ûnder mear mooglik makke troch in suksesfolle lobby by it Ryk, lit Winters witte. "Daarmee komt de basis steeds meer op orde en start een nieuwe fase voor Thialf."

Winters seit grutsk te wêzen op it team en grutsk op de partners dy't de plannen foar it fernijde iisstadion stypjen bleaune. "En trots op het gegeven dat ik meer dan vijf jaar een bijdrage heb mogen leveren aan het icoon Thialf. Het zal even duren voordat Thialf weer 'onder mijn huid vandaan is'."