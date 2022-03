Koperkanaal stjoert kompilaasje foarjierskonkoers OMF út

It foarjierskonkoers waard sneon 5 maart hâlden yn de Lawei yn Drachten. Dat konkoers wie oars as oars: it wie ditkear yn de foarm fan in festival. Dit hie de organisaasje besletten omdat de measte muzykferieningen de ôfrûne twa jier net in protte oefenjen hawwe kinnen, mar wol wer steane te popeljen om te spyljen. Yn totaal mochten 10 dielnimmers allegear in healoere folje en sy krigen sjuerykommentaar.

Foar elk wat

Yn de kompilaasje silst hearre dat der hiel wat fariaasje siet yn sawol de dielnimmers as de stikken: fan Jeugdorkest nei Frysk Seniorenorkest, fan Frozen en Game of Thrones oant de Sabic Symphonic March en Tabula Rasa. Foar elk wat. In grut feest, ek om werom te lústerjen. Neist de kompilaasje binne de muzykstikken ek los werom te hearren op it Koperkanaal.