De toan fan Jan de Groot: "Anti-tsjetgemeente Waddenhoek"

Maar ik had de brief, der't ik kontakt over hewwe wou, de daags derfoor kregen. En ik bin fan: niet te lang wachte, maar drekt deurpakke.

In plak fan belle of e-poste besloat ik om foor 't eerst met de gemeente te tsjetten. 't Begin beloofde niet feul goeds, want na mij 'n goeie dâg wînst te hewwen deur de kompjoeter en wat myn fraag waar, kreeg ik ok al fort de metdeling dat at ik fon dat 't te lang duurde foordat ik 'n metwerker an de tsjet kreeg, ik myn gegevens achterlate kon en dan sou ik snel werombeld worre.

Na tien menútten waar d'r nag gyn kontakt met 'n metwerker. Dat ik besloat om myn gegevens dan maar achter te laten, want ik sou dan ommers snel werom beld worre.

Ik houde die dâg fast an 't woord 'snel' en bleef hoopfol. Maar doe't 't ôflopen woensdeg waar, liet ik die hoop fare. Waar ik nou soa in de war dat ik niet meer wist wat 't woord 'snel' betekende? Dan maar even ôfsien. Ja, 't staat d'r dochs echt as betekenis fan snel: "Dat weinig tijd nodig heeft." Dus ik fersinde mij niet.

Myn fertrouwen in de gemeente kreeg 'n tikky. Ok met in 't achterhood dat d'r nooit wat met myn e-post fan fleden jaar deen is werin ik froeg om de lenteernpalen, die't groen útsloegen binne, skoan te maken. Der kreeg ik as reaksy op dat se dut deurgeve souwen. Dan meskien an 'n toefallige ferbijganger, want d'r is gyn lanteernpaal fan de groene anslag frijmaakt.

Maar werom na de tsjet. Ik perbeerde 't nou dus op woensdeg. 't Selde ferhaal. Ok nou stelde de kompjoeter de fraag wer't ik over tsjette wou. Maar ik bin gekke Henkie niet en skreef dat ik myn fraag wel stelle sou at ik 'n echte metwerker an de tsjet kreeg, want ik wil niet krekt as fleden week foor spek en boanen 'n tekst intikke.

Ik gong in de tussentiid even na búttenen, want de asauto waar krekt weest en ik haalde de kontener bij de dyk weg.

Doe't ik werom kwam waar d'r nag gyn inkele reaksy. "Is d'r aigenlik wel 'n tsjetmooglikhyd?", begon ik mijsels ôf te fragen? "Binne d'r echt wel amtners die't klaar staan om te tsjetten?" Ja, de websait fan de gemeente saai fan al, maar ik loofde d'r niks meer fan.

Na 'n kertier wachtte, gâf ik 't op. Ik tikte myn gegevens dochs maar weer deur, want dan sou ik ommers 'snel' werom beld worre, saai de tsjetkompjoeter. Bespeure jim sarkasme in de forige sin? Klopt.

En, Jan, bistou ok werombeld? Drie uren later worde ik werombeld deur de gemeente en in 'n menút waar 't regeld. Ja, bêste mînsen, skriif de ouwe fertroude tillefoan nooit ôf. Dat sien jim nou wel. Tussen al dat nijmoaderige staat dut medium d'r nag poerbêst op.

Dat kinne je dus niet fan de tsjetdienst fan de gemeente Waddenhoek sêge. Hokker tsjetdienst? Just. Die is d'r niet, neffens mij.

Dan staan je d'r as gemeente niet goed op, hoor. Hopelik hoort men dut en belooft men beterskap. En dan wîns ik de gemeente fan dut plak ôf feul beterskap toe."