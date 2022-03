Van Haga (BVNL) docht oanjefte fanwege bedriging ûnder rutewisker riedslid Talsma

Talsma, dy't him ferline jier oansleat by BVNL en op it stuit yn de ried fan Noardeast-Fryslân sit, trof moandeitejûn nei in ferkiezingsdebat ûnder syn rutewiskers in brief oan.

Dêryn waard neffens Talsma easke dat BVNL him weromlûke moat, oars soene der 'sanksjes' folgje tsjin Talsma. Dêrby waard fierder skreaun: "Ik weet dat uw vrouw in Drachten werkt en dat uw kinderen op school zitten bij de Karwei. Hen zou toch niks moeten overkomen."

Ferstuivere

Talsma is ferstuivere troch de bedriging oan syn adres. "Je meie it yn dit lân hartstikke ûniens wêze mei-inoar, mar as we inoar bedriigje, dan stiet it frije wurd net allinnich ûnder druk, mar sakje we ek troch in ûndergrins", seit Talsma. "Ik lit my troch neat en nimmen de mûle snuorje."