Fryske hierdersferiening lûkt oan de bel fanwege hege enerzjyprizen

De hierdersferiening komt op foar de belangen fan goed 30.000 sosjale hierders yn Fryslân, dy't by Accolade, Elkien, WoonFriesland, Weststellingwerf, Wonen Noordwest Friesland, Thús Wonen, VSN en Estea Capital sitte.

De Bewonersraad hat in enkête útset ûnder 700 leden en it docht bliken dat 91 persint him soargen makket. Mar 9 persint fan de respondinten hat hielendal gjin noed oer de enerzjyprizen.

Net akseptabel

Fan de minsken mei soargen sit 30 persint mei echt grutte noed. Dat komt ek om't de hege brânstofprizen en ynflaasje tagelyk har wurk dogge, jout de feriening oan. De feriening skriuwt 'hogelijk verontrust' te wêzen. Dêrom wol De Bewonersraad in sinjaal ôfjaan dat de ûntwikkeling net akseptabel is.

"Mensen met de laagste inkomens zien hun inkomens niet stijgen ten opzichte van de prijzen. Daar zit gewoon het probleem", seit direkteur Gert Brouwer. "Het minimumloon is gewoon heel laag. Dat zit zo rond de 11 euro. Dat zou zeker naar 14 euro moeten."

De direkteur ropt minsken dy't it dreech hawwe de rekken te beteljen op om harren te melden. "Meld je alsjeblieft bij het sociaal loket van je gemeente op meld je bij de corporatie, want als je eenmaal een betalingsachterstand hebt, dan blijft het oplopen. Dat moeten we voorkomen."

Mei-inoar oplûke

Yn 'e mande mei gemeenten, provinsje en korporaasjes soe der oplutsen wurde moatte om it probleem by minister Carola Schouten ûnder de oandacht te krijen, is de feriening fan betinken. Schouten giet oer it belied oangeande earmoed.