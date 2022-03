Smellingerlân: Kin de ried him delbêdzje en it Drachtster sintrum opkreazje?

Drigeminten binnen de ried, acht wethâlders dy't fuortgien binne en fjouwer jier polityk ûnienichheid. De partijen binne it op ien punt wol iens: it moat better. Oer hoe en wat hawwe partijen dan wer ferskate opfettings. Ald-riedslid fan it CDA Hans Doddema spruts earder al fan 'een chronisch gebrek aan visie.'

Neffens Douwe van Drogen, citymanager fan de gemeente, leit it oan de spagaat dêr't wethâlders yn lizze. Dat hat te meitsjen mei har dûbele taak binnen de partij en binnen it kolleezje. It is neffens Van Drogen net fol te hâlden en der wurdt ek wol sprutsen fan in 'wethâlderstsjerkhof.'

ChristenUnie Smellingerlân sprekt him yn it ferkiezingsprogramma wiidweidich út oer dit probleem. Sy stelle dat de gemeente de ôfrûne fjouwer jier stilstien hat. Fraksjefoarsitter Klaas van Veelen hat it oer in tekoart oan betrouwen tusken boargers en polityk. De reden dy't hy dêrfoar jout is it machtstinken binnen de koälysje.

Opposysje bûtenspul set

Mei it yntsjinjen fan moasjes op deselde dei dat der gearkomsten binne set de koälysje de opposysje faak bûtenspul. "De burgers moeten een enorm slechte indruk hebben van de politiek in Smallingerland", seit Van Veelen. Foar de kommende fjouwer jier sil de partij him dan ek ynsette foar ferbining tusken de partijen.

Yntusken bliuwt de partij ek kritysk op himsels. "Ook wij hebben in de raad gezeten en zijn zo onderdeel van het probleem.''

Dochs hâldt de ChristenUnie hoop en sjogge se ek tekens fan betterskip. "Dingen zoals het op het laatste moment indienen van moties, zie ik al minder gebeuren en ik zie dat partijen inmiddels bereid zijn om de politiek te verbeteren.''