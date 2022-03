Enerzjyhubs ynset by stroomtekoart: Ljouwerter ûndernimmers net tefreden

Damstra seit: "Der bin bepaalde akku's dy't enerzjy opwekke troch bygelyks sinnepanielen. Al dy enerzjy wurdt opslein en as der dan in oerskot is, dan kinne wy dat ôfnimme. Mar dat binne ynvestearringen fan grutte bedraggen. Wa sil dat betelje? En der sit ek in levertiid oan. Wy hawwe no in probleem, dat moat no oplost wurde."

Bedriuwen yn 'e knipe

It bedriuw fan Damstra komt hieltyd mear yn 'e knipe. De auto's fan de saak binne folslein elektrysk, mar dy kinne op it wurk net mear opladen wurde. It bedriuw leveret dan tefolle stroom en dat mei ek net fan Liander.

Taeke Damstra hat der in hurde holle yn. "Wy moatte no wat dwaan. Set der mar in dieselaggregaat del, mar dêr wolle je dochs net hinne. Der is wol in oplossing te finen, mar dat moat in bekabeling wêze nei in sintrale ta. Mar dy beskikberens fan materiaal is minder. En de fergunning oanfreegje duorret ek lang. Mar in aggregaat soe wol in oplossing wêze."