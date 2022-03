Kateryna (19) yn aksje foar Oekraïne: "Lytse stapkes byinoar foarmje ien grutte stap"

Tongersdei 24 febrewaris 2022 is in dei dy 't Kateryna nea wer ferjitte sit. As sy moarns op har telefoan sjocht, stiet dy fol mei miste oproppen. Sy bellet har famylje fuortendaalks werom en krijt te hearren dat de oarloch begûn is.

Tolve dagen letter fynt Kateryna it dreech om har gefoelens ûnder wurden te bringen. "De Oekrayners sizze wol dat it goed mei se giet, mar eins bedoele wy dat we benaud en frustrearre binne."

Famylje op 'e flecht, heit allinne yn Kiev

Neffens har binne de bombardeminten op har thússtêd Kiev de lêste tiid wer wat ôfnaam, om't de fokus fan de Russen no op oare parten fan Oekraïne leit. Har húshâlding is nei Poalen flechten, mar heit moast yn Oekraïne bliuwe.

Har âlderlik hûs is yn in flat. Om't de stroom dêr sa no en dan útfalt is de lift net te brûkken. Kateryna's heit kin dan dreech fuortkomme, om't hy net mobyl is.

Hoop dat har huzen noch oerein steane

Om de trije oeren hawwe sy kontakt fia sosjale media. "Moarns sjoch ik earst nei de berjochten op myn telefoan, en pas dêrnei set ik de wekker út. Ik wol de berjochten fan myn âlden en pake en beppe sjen, dat se noch libje en harren huzen noch oerein stean."

Jild en guod byinoar sammelje

De 38 Oekrayners dy't op NHL Stenden sitte hawwe in soad oan inoar. De groep is de ôfrûne dagen bot nei inoar ta groeid. "It fielt al as in lytse famylje", seit Kateryna.