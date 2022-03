Sven Kramer wurdt op 'e nij heit: "Baby on the way"

Dochter Kae Robin waard berne yn oktober 2018. Ek doe makken sy de komst fan in poppe bekend mei de tekst "Baby on the way."

Sven Kramer is al sûnt 2007 tegearre mei Van As en wennet no yn Amstelveen. Yn febrewaris hat Kramer syn lange karriêre as topreedrider ôfsletten.