Nei oardel jier oppasse jout Makkum skipsbel werom oan de marine

De Zr. Ms. Makkum is net samar in skip, mar it is de âldste marineboat dy't noch yn tsjinst is. De Zr. Ms. Makkum is yn 1985 boud en waard doopt yn de Makkumer haven.

Op dit stuit leit it skip yn Zeebrugge. It tsjinnet as minejager en wurdt ynset om eksplosiven op ûnder oare de Noardsee op te romjen. Op dit stuit wurdt der bemanning klearstoomd om ynset te wurden. Oan de ein fan dit jier wurdt it skip yn NAVO-ferbân ynset.

Nei Snits? Dat bart net

De Stichting Ald Makkum hat de skipsbel yn de waach ûnderbrocht. De stichting is grutsk dat it skip nei har plak neamd is. Eins heart de bel yn it haadplak fan de gemeente. Mar dat woe Makkum net, seit Otto Gielstra fan de stichting: "De belle hie yn Snits hingje moatten, mar wy seine: dat bart net. Wy hawwe no sa'n grutte gemeente. Dy bel moat yn Makkum hingje."