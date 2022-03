Slachtoffer stekpartij Ljouwert wie Amerikaanske studinte, fertochte sit fêst

Ek kinne sy in berop dwaan op Slachtofferhulp. Foar de dea fan de studinte is in kondeolânseregister iepene. Sy studearre International Leisure, Tourism & Events Management oan de hegeskoalle.

Fertochte yn Dútslân

De plysje hat in 27-jierrige man út Leek oanholden op fertinking fan belutsenheid by de dea fan de studinte. De man is sneintemoarn om 05.00 oere hinne yn de omkriten fan Leer oanholden troch de Dútske plysje en sit dêr no ek fêst. Nederlân sil om útlevering freegje en wol de man ûnderfreegje.

De fertochte wie de grins oerstutsen mei in auto, doe't dat bekend wie hawwe Nederlânske plysjeminsken de Dútske kollega's ynskeakele. Dat wie sa'n oardel oere nei't de frou oantroffen waard yn it hûs.