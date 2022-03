Sweden hâldt oarloch goed yn de gaten: "Minsken begjinne te hamsterjen"

De ôfrûne dagen binne al fjouwer kear Russyske strieljagers it Sweedske loftrom yn flein. It is de lêste tiid oanlieding foar ûnrêst yn it lân, al is it noch net hiel slim, seit Dirk Dijkstra út Halmstad wei. "Der stiet wat yn de kranten, wat op it nijs. It falt noch wol wat ta, mar minsken begjinne wol te hamsterjen."

Sweden en NAVO

Dijkstra tinkt wol te witten wêr't him de driging krekt yn sit. "Sweden sit net by de NAVO, en it regear wol no dat se wol by de NAVO komme."

It ûnderwerp docht de Sweden wol in soad, seit er. "In soad Sweden wolle net yn de NAVO, mar it regear wol it wol. De minsken wolle it yn prinsipe net omdat se witte dat we no noch frijheid hawwe."