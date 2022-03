Wapendropping De Deelen actueler dan ooit: "Nooit weer oorlog"

Door corona kon de wandeltocht tweemaal niet doorgaan. En hoewel er door de Oorlog in Oekraïne diverse herdenkingen niet doorgaan, vindt Bouma het juist belangrijk dat de wandeltocht dit jaar wel doorgaat.

Hij zegt: "Wij vertellen dit verhaal om de mensen duidelijk te maken dat oorlog iets verschrikkelijks is. Of dat nu hier in de jaren 40 was, of nu in Oekraïne. Wij willen nooit weer oorlog, en met de beleefmomenten willen we zeggen: pas op."

Verroeste containers

De containers en de wapens die er in zaten, staan centraal bij de wandeling. Maar omdat de ouden verroest waren, moesten er nieuwen komen.

"De wapencontainers moesten naderhand meteen worden verstopt, want de Duitsers mochten het natuurlijk niet zien. Daardoor zijn ze allemaal in het water terechtgekomen. Maar na de oorlog, toen ze er uit waren gehaald, waren ze ontzettend verroest. Vandaar dat wij tegen de studenten van het Friesland College in Heerenveen zeiden: kunnen jullie ze namaken?"

Dat is gelukt en intussen hebben de containers ook weer hun originele zwarte kleur gekregen. Maandagochtend zijn ze afgeleverd bij het oorlogsmuseum in Aldeboarn. Dat gebeurde speciaal door een Amerikaanse legerjeep uit de Tweede Wereldoorlog met chauffeur in uniform.