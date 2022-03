Wapendropping De Deelen aktueler as ea: "Nea wer oarloch"

Troch corona koe de kuiertocht twa kear net trochgean. En hoewol't der troch de oarloch yn Oekraïne ferskate betinkingen net trochgeane, fynt Bouma it just wichtich dat de kuiertocht dit jier wol trochgiet.

Hy seit: "Wy fertelle dit ferhaal om de minsken dúdlik te meitsjen dat oarloch iets ferskrikliks is. Oft dat no hjir yn de jierren 40 wie, of no tsjinwurdich yn Oekraïne. Wy wolle nea wer oarloch, en mei de beleefmominten wolle wy sizze: tink derom."

Ferrustke konteners

De konteners en de wapens dy't deryn sieten, steane sintraal by de kuiertocht. Mar om't de âlden ferrustke wiene, moasten der nije komme.

"De wapenkonteners moasten krekt neitiid fuortmakke wurde, want dy Dútsers mochten it fansels net sjen. Dêrtroch binne se allegearre yn it wetter telâne kommen. Mar nei de oarloch, doe't se derút helle binne, wiene se fierhinne ferrustke. Fandêr dat wy seinen tsjin de studinten fan it Friesland College op It Hearrenfean: kinne jim dy neimeitsje?"

Dat is slagge en yntusken ha de konteners ek wer harren orizjinele swarte kleur krigen. Moandeitemoarn binne se ôflevere by it oarlochsmuseum yn Aldeboarn. Dat barde spesjaal troch in Amerikanse legerjeep út de Twadde Wrâldoarloch mei sjauffeur yn unifoarm.