Grouster ûndernimmer sammelet guod yn foar Oekraïne

De ôfrûne dagen wie er sels yn Roemenië, yn Sighetu Marmatiei, oan de grins mei Oekraïne, mei in bus fol klean, iten, sliepsekken en medisinen.

Coehoorn en syn maten sjogge dêr dat de Roemenen de Oekraïners spontaan opfange en iten en ûnderdak jouwe. De baas fan it kafee dêr't se ieten, siedt al in wike lang iten foar de flechtlingen. Foar him is troch it selskip út Nederlân jild ynsammele foar 700 mielen. "Dêr wie de kafeebaas tige wiis mei", seit Coehoorn.

De flechtlingen komme net allegear tagelyk. Soms binne it der in soad en soms in hantsjefol. It ferskaat is ek grut. Rike minsken mei grutte auto's wurde ôfwiksele mei minsken dy't dagen rûn ha. Ferskate minsken litte de auto ûnderweis stean omdat de benzine op is.

Reade Krús

De earste tiid waard alle help troch de doarpelingen ferdield. No is it Reade Krús der ek by mei tinten en minsken. En dêrtroch rint de ferdieling fan it guod dat yn Sighetu oankomt better. In part fan it guod giet de grins oer nei Oekraïne foar de minsken dêr. Lokale sjauffeurs soargje foar it ferfier. Neffens Coehoorn hawwe de minsken yn Oekraïne foaral ferlet fan ferbân, medisinen en skerffesten.