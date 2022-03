Earste Oekraynske flechtlingen opfongen yn Harns en op Skylge

Direkteur Arjen Mintjes hat goede kontakten mei de maritime wrâld yn Oekraïne en besleat dêrom in part fan de ynterne húsfesting foar learlingen yn te rjochtsjen as opfang.

Mem mei tsien bern

"We ha juster in mem út Donetsk mei tsien bern ophelle út Amsterdam", seit Arjen Mintjes. "Dy ha we hjir op skoalle ûnderbrocht. We hienen de kontakten al mei minsken yn Odessa yn Oekraïne. Dat binne kollega's, dêr ha we mei wurke en se binne hjir traind. We ha se belle en sein dat we plak hawwe, mar se wolle absolút net fuort."

Mintjes krige sneintemiddei fia-fia in Ingelsktalich sms-ke fan in Poalske jonge. "Dy sei dat in mem mei tsien bern ûnderweis wienen út Berlyn. Mei twa buskes binne we nei Amsterdam riden."