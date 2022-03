Sweachster swier ferwûne rekke by ferkearsûngelok yn Drinte

De ynsittende rekke beknipe, ûnder oare de brânwacht en in traumateam binne oproppen. De Sweachster is mei in ambulânse oerbrocht nei it UMCG. Der wurdt ûndersyk dien nei de oarsaak fan it ûngelok.

Fanwegen it ûngelok wie de wei in skoftke ôfsletten.