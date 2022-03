Learlingen fan Simon Vestdijkskoalle drok yn it spier foar Giro555

Op skoalmienskip Simon Vestdijk yn Harns en Frjentsjer begjinnne se hjoed mei de aksje. "Freed is in mail nei alle learlingen, âlden en kollega's stjoerd mei de oprop om mei ideeën te kommen om safolle mooglik jild yn te sammeljen foar Giro555", fertelt teamlieder Geu Luik.

Hiele wike aksje

"De opbringst fan de skoalkantine fan hjoed sille we donearje. Oare aksjes dy't betocht binne, binne in aksje om flessen mei staasjejild te sammeljen, guon wolle in sponsorloop organisearje, oaren wolle tostys en minypizza's bakke en ferkeapje. Dit is wat yn dit wykein al betocht is, mar der komt grif noch mear by. Hjoed is de ôftraap, we fiere de hiele aksje wike."