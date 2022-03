Dartkenner oer winst Danny Noppert; "Geweldich en net te leauwen!"

Dartferslachjouwer Mats Gies folge de spannende wedstriid. "It wie geweldich en net te leauwen! Ik ha in soad spannende finales sjoen, mar dit sloech echt alles. Wat siet it ticht by elkoar. It hie samar de oare kant opgean kinnen."

De Fries krige de winst net kado. De wedstriid wie yn Londen en hy moast it opnimme tsjin de Brit Michael Smith. "It wie seker gjin thúswedstriid tsjin Smith, ien fan de bêste darters fan de wrâld. Hy stiet yn de top 5, mar hat noch noait in major op telefyzje wûn, en no dus wer net."

Hol fan de liuw

Yn it hol fan de liuw wienen de omstannichheden swier. "It fiiftûzen man sterke publyk wie echt net foar him. Der wienen sels 'fluiters' om him ôf te lieden by it smiten. De skiedsrjochter sei der sels op in stuit ek wat fan."

Troch dizze winst giet Noppert no fan it 19de nei it 12e plak op de wrâldranglist. "Ast by de earste 16 sitst, hearst by de wrâldtop. En mei dizze oerwinning is er wis fan oare grutte toernoaien. Boppedat strykt er moai wat prizejild op, omrekkene 120.000 euro. Dat is in moai bedrach foar in pear pylkjes."