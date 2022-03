Plysje-oplieding is fernijd: it moat krityske plysjeminsken opsmite

Bettere begelieding

De studinten binne entûsjast oer de feroaring. As se mei in ûnderwerp dwaande binne, kinne se fuort meisjen as der wat bart. Dat dogge se ûnder goede begelieding. Se wurde dan ek net fuort konfrontearre mei swiere foarfallen.

Jeanet Meinema is ien fan de begeliedende plysjes: "We ha folle mear tiid mei de studinten en kinne ús echt op har rjochtsje. Sy jouwe oan wat se leare wolle. Wy litte se har gong gean en stjoere by of tsjinje as achterfang."

Sa krije de plysjes in bredere oplieding, tinkt Meinema: "It is net allinnich de stêd dêr't se sitte. Se gean oeral hinne, dus ek nei it plattelân."