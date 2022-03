LIVEBLOG: Fryslân yn aksje foar Giro555

Op tsien radiostjoerders is sûnt 6.00 oere de aksjedei begûn. Harkers kinne in nûmer oanfreegje yn ruil foar in donaasje.

Op telefyzje is om 20.30 oere op NPO1, RTL4 en SBS it programma 'Samen in actie voor Oekraïne' te sjen. Ek de trettjin regionale omroppen stypje de útstjoering.